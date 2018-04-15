Головні новини футболу 14 квітня: Динамо перемогло Шахтар, Макаренко перейшов у Андерлехт

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 14 квітня.

УПЛ: Динамо перемогло Шахтар в Харкові

Динамо обіграло Шахтар в Харкові завдяки голу Шепелєва. "Футбол 24" розібрав гру в матеріалі "Повернення інтриги, або Як Шахтар не може забити Динамо 3 матчі поспіль". Зустріч грандів українського футболу встановила рекорд відвідуваності УПЛ в 2018 році.

Кияни емоційно відсвяткували перемогу у роздягальні, а наставник Шахтаря Паулу Фонсека назвав тріумф Динамо заслуженим. Завдяки цій звитязі підопічні Хацкевича гарантували собі участь у груповому етапі єврокубка 2018/19.

У матчі-відкритті 27 туру УПЛ Маріуполь вдома переміг Верес.

Макаренко перейшов у Андерлехт, Шахов забив за ПАОК

Український захисник Євген Макаренко офіційно підписав контракт з Андерлехтом. Перехід екс-гравця Динамо відбудеться вже після закінчення сезону, залишок чемпіонату Бельгії Євген дограє у складі Кортрейка. До слова у чемпіонаті Бельгії Кортрейк Макаренка обіграв Льєрс, а Стандард Лучкевича вирвав перемогу в Гента Яремчука.

Ще один український легіонер Євген Шахов забив за ПАОК у матчі проти Паніоніса. Цей м'яч став 7-м для Шахова за грецький клуб у сезоні 2017/18.

Барселона та Ман Сіті наближаються до чемпіонства

Барселона обіграла Валенсію у матчі 32 туру Ла Ліги. Каталонці побили історичний рекорд Прімери за кількістю матчів у чемпіонаті Іспанії без поразок поспіль.

Ще один крок до чемпінства в АПЛ зробив Манчестер Сіті, який на Вемблі обіграв Тоттенхем. У інших матчах Челсі переграв Саутгемптон, здійснивши фантастичний камбек, а Ліверпуль розгромив Борнмут.