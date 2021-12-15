Активна трансферна кампанія Динамо. Зінченко, Шевченко і Миколенко на перших шпальтах у топ-лігах. "Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 14 грудня 2021 року.

Трансфери – Динамо в ударі

Миколенко покине Динамо заради АПЛ, – різні джерела підтверджують предметний інтерес Евертона. Колись один з топових клубів Англії все ще має великі амбіції та здатен задовольнити фінансові апетити Суркісів. Перехопити Миколенка може клуб з Італії. Довго шукати наступника на позицію лівого захисника не потрібно. Динамо знайшло заміну Миколенку на випадок його трансферу в топ-чемпіонат – допоможуть і внутрішні резерви.

Журналіст розкрив пріоритети Динамо на зимове трансферне вікно. Підсилення опорної зони та позиції нападника – одні з головних завдань. Кияни також не відмовляються і від боротьби з українськими клубами на міжнародних ринках. Крім цього, Динамо може підсилитися екс-гравцем Шахтаря – останнє слово, звісно, за Луческу, але десь ми вже такі трансфери бачили. Приклади Кулача та Антюха поки не дуже надихають.

Довбик не збирається переходити в Динамо чи Шахтар – форвард збірної України має варіанти в топ-чемпіонатах. Причому Артем та його оточення планують трансфер не до першого-ліпшого клубу, а вибрати найдостойніший варіант.

Шевченка та Зінченка прориває

Дженоа пробилася в 1/8 фіналу Кубка Італії, перегравши Салернітану. Відтак у своєму 6 матчі на Апеннінах Шевченко здобув дебютну перемогу. Тепер чекаємо дебютного клубного тріумфу на тренерському рівні і в Серії А, де буде значно складніше, ніж проти такого ж аутсайдера італійської першості.

Зінченко вперше в сезоні зіграв 3 матч поспіль за Манчестер Сіті. Для Сашка це рідкісний марафон. Дивує і позиція українця, яка викликала жваві суперечки в англійському футбольному середовищі. Ман Сіті розбомбив Лідс, а Зінченко доклався до історичного погрому.

Наш легіонер взяв активну участь у кількох голах та не дозволивши забити головній зірці суперника. Такого шаленого результату ні з "містянами" (у поточному сезоні), ні з Марсело Б'єлсою (взагалі за кар'єру) ще не траплялося. Відразу трьох гравців лідера АПЛ оцінили на 10 балів, а Зіні до того ж вкрай пощастило з VAR.

Світ

Динамо U-19 дізналося суперника у стиковому матчі Юнацької ліги УЄФА. Депортіво – досить дивна команда з доволі гучним ім'ям на дорослому рівні. У попередніх раундах молодіжного аналогу Ліги чемпіонів чемпіони Іспанії громили поляків та ізраїльтян вдома, але так само з великим рахунком програвали їм на виїзді. Проблема саме в тому, що Депор прийматиме юних динамівців, та ще й у лютому.

В АПЛ скасували матч Роналду. Новий штам коронавірусу омікрон загрожує проведенню змагань. Англійські ЗМІ подейкують навіть, що АПЛ може призупинити сезон через масові спалахи різновиду COVID-19, яких не було вже досить давно.

ФІФА обрала 23 претендентів у символічну команду року – контроверсійні рішення викликали чималі дебати. Таке враження, ніби ми повернулися в минуле, коли Барселона домінувала у цілому світі, а Дані Алвес був ще молодим і грізним латералем. Міжнародна футбольна асоціація сконфузилася також і в тому, що не назвала серед претендентів найкращого бомбардира та асистента АПЛ.

Тим часом УЄФА представив офіційний м'яч на фінал ЛЧ 2021/22.