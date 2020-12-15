Ліга Європи

Київське Динамо отримало суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи – шанс на реванш для киян у дуелі з бельгійським Брюгге. Донецький Шахтар теж дізнався опонента в плей-офф турніру – легким жеребом для "гірників" став Маккабі Тель-Авів.

Динамо та Шахтар дізнались дати і час своїх матчів плей-офф Ліги Європи. Клуби АПЛ отримали топові пари – результати жеребкування 1/16 фіналу турніру.

"Брюгге виглядає солідніше, ніж Динамо": Мирон Маркевич оцінив жеребкування Ліги Європи і ризикує з прогнозом. "Не хочу слухати ці плаксиві розмови" або Чому доля Динамо в Лізі Європи залежить від рішення Луческу – розбір соцмереж.

Ліга чемпіонів

У Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. УЄФА оприлюднив розклад усіх поєдинків стадії з центральним протистоянням Барселона – ПСЖ.

Рональд Куман оцінив шанси Барселони пройти ПСЖ у плей-офф ЛЧ. Натомість Неймар опублікував спільне фото з Мессі та анонсував зустріч з лідером Барселони.

Інші топ-події

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Збірна України може зіграти у Львові стартові матчі відбору на ЧС-2022. Тим часом Казахстан отримав нового тренера перед відбором ЧС-2022 – "яструби" будуть суперником команди Шевченка.

Бельгійський Андерлехт підпише таланта Руха в зимове трансферне вікно. Лідер Аталанти Папу Гомес пригрозив розповісти усю правду про конфлікт з Гасперіні.