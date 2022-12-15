Чемпіонат світу

Франція завершила казку Марокко та вийшла у фінал ЧС-2022. Мбаппе спробує знищити мрію Мессі у матчі за титул, а найкращий – Грізманн.

Аргентина напередодні переграла Хорватію. "З якої планети ти прилетів?": світові ЗМІ шаленіють від Мессі – несподіване одкровення недавніх суперників на ЧС-2022.

Україна

Олександрія офіційно попрощалася з тренером – шлях для Ротаня відкритий. Гравець збірної України відповів на чутки про можливий трансфер до Шахтаря.

Мудрик стане гравцем Арсенала – журналіст озвучив дату переходу зірки Шахтаря. Палкін оцінив можливість продажу суперзірки "гірників" взимку.

Інші новини

Кріштіану Роналду здивований відсутністю інтересу з Європи та готовий піти на крайнощі. Португалець тренується на базі Реала. Тен Хаг відсторонив ще одну зірку Манчестер Юнайтед від тренувань з командою.