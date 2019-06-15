Головні новини футболу 14 червня: Україна покращила позиції в рейтингу ФІФА, Маліновський наближається до Серії А

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 червня.

Україна

Збірна України після червневих перемог над Сербією та Люксембургом піднялась на 3 позиції у рейтингу ФІФА.

Ісмаїлі стане першим трансфером Фонсеки в Ромі – португалець хоче ще одного екс-гравця "гірників". Шахтар може віддати двох футболістів у оренду Віторії Гімараєш. Екс-коуч донеччан Паулу Фонсека потрапив у топ-5 португальських тренерів у чемпіонатах Європи.

Юрій Бакалов може очолити Карпати. Лідер львів'ян Франсіско Ді Франко може перейти в Олександрію – перемовини вже розпочалися. Артем Федецький підпише новий контракт з Карпатами та стане граючим тренером.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко подорожчав на третину та зрівнявся з Ярмоленком за трансферною вартістю. Вест Хем придбав футболіста, який може зіграти на позиції Андрія. Фенербахче розпочав переговори щодо трансферу Євгена Коноплянки.

Руслан Маліновський наближається до Серії А – Аталанта пропонує за нього 12 млн євро. Артем Кичак після іншого українця покинув будапештський МТК. Артем Кравець також може змінити клуб, адже зацікавив новачка турецької Суперліги.

Суддівське свавілля та ефектний трюк відомого в Іспанії ветерана наближають Романа Зозулю в "потужний європейський клуб".

ЧС-2019 U-20

Україна сьогодні проведе історичний матч – наша команда побореться за титул чемпіона світу з Південною Кореєю. Початок зустрічі – о 19:00 за Києвом. Олександр Петраков поділився очікуваннями від майбутнього фіналу та припустив, що гра буде закритою.

"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокувати. Зустріч відвідають Бєланов, Бебето та інші легенди.

Ну а бронзу в "малому фіналі" виграв Еквадор, який в овертаймах здолав нашого суперника по півфіналу Італію.