Головні новини футболу 14 червня: Шахтар здолав Колос, Десна познущалася з Олександрії, Ребров – майже чемпіон

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 червня.

Україна

Шахтар мінімально переміг Колос у 26-му турі УПЛ та зробив передостанній крок до чемпіонства. Тепер "гірникам" потрібно набрати ще 3 очки, щоб достроково стати найсильнішою командою України в сезоні 2019/20. Єдиний гол у ворота комади Руслана Костишина забив Жуніор Мораєс, а одним із героїв поєдинку став 18-річний голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін, який кілька разів рятував команду. Дивіться відео гола та огляд матчу.

В іншому поєдинку дня Десна рознесла Олександрію, забивши 5 голів у ворота підопічних Шарана. Бронзовий призер УПЛ другий матч поспіль догравав у меншості та пропустив у власні ворота 5 м'ячів – відео голів і огляд поєдинку. Десна завдяки цій перемозі піднялася на 3 місце чемпіонату.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук дізнався діагноз пошкодження, отриманого в матчі проти Зорі. Київський клуб повідомив про термін відновлення свого гравця.

Наші за кордоном

Українець став автором дубля в поєдинку чемпіонату Естонії. Вдалий день видався і для наших співвітчизників, які виступають у Польщі.

А от Роман Зозуля знову не забив, а його Альбасете програв та загруз у зоні вильоту. Екс-динамівці, які грають в Туреччині, допомогли своїй команді сенсаційно здолати місцевого гранда.

Юрій Вернидуб втратив можливість очолити турнірну таблицю в Білорусі. Шахтар під керівництвом українця зіграв унічию з БАТЕ.

Іван Петряк став співавтором забитого гола, але Фехервар втратив очки. Даний результат практично гарантував Ференцварошу титул чемпіона Угорщини другий сезон поспіль. Команда Сергія Реброва випереджає свого опонента на 11 очок за 4 тури до фінішу.

Світ

Реал без проблем переміг Ейбар, а Тоні Кроос забив розкішний гол. Мадридці продовжують переслідувати Барселону в чемпіонських перегонах.

Скандал в Іспанії – під час матчу Барселони фанат вибіг на поле попри заборону присутності глядачів на трибунах. Йому загрожує покарання, а керівництво Ла Ліги хоче судитися.

Ротор може звільнити Олександра Хацкевича, який очолив команду кілька місяців тому та вивів її в елітний дивізіон Росії.