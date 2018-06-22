Головні новини футболу 14 червня: ЧС-2018 стартував у Росії, Реал офіційно представив Лопетегі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 14 червня. Старт ЧС-2018, офіційне представлення Лопетегі в Реалі та інші топ-події дня.

ЧС-2018

У Росії розпочався чемпіонат-світу-2018. У стартовому поєдинку збірна Росії розгромила Саудівську Аравію з рахунком 5:0 – відео голів. Матч розпочався для росіян не дуже вдало, адже травму отримав один з лідерів команди Алан Дзагоєв. Проте Денис Черишев, який вийшов на заміну, оформив дубль та став героєм поєдинку, встановивши історичне досягнення. На матчі були присутні 78 тисяч глядачів – не обійшлось і без українського сліду.

Загалом Росія встановила вагомий результат, ставши лише другою командою в історії, що зуміла забити 5 голів у матчі-відкритті чемпіонату світу. Першою була Італія у 1934 році, яка перемогла США 7:1.

Тим часом лідер збірної Єгипту Мохамед Салах відновився від травми та готовий зіграти у матчі 1 туру ЧС проти Уругваю.

Україна

Верес отримав нового головного тренера – ним став Володимир Гоменюк. Шахтар в свою чергу віддав в оренду Пилипа Будківського, який протягом року виступатиме за французький Сошо.

НАБУ розслідує дві резонансні справи – щодо "платежу солідарності" за трансфер Ярмоленка в Борусію Д та діяльність ФФУ щодо виробництва штучних полів.

Світ

Реал офіційно представив Хулена Лопетегі у ролі нового наставника команди. Спеціаліст підписав контракт на 3 роки та вже провів першу прес-конференцію в Мадриді. Нагадаємо, через підписання угоди з Реалом Лопетегі був звільнений зі збірної Іспанії за день до старту ЧС-2018.

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн оголосив, що залишиться у своєму нинішньому клубі та не перейде в Барселону, яка проявляла інтерес до француза.

Став відомий календар АПЛ 2018/19 – супербитва вже у першому ж турі.