Україна

У неділю були зіграні чотири поєдинки 18-го туру Прем'єр-ліги. Колос розгромив Маріуполь, а Олександрія завдала поразки Олімпіку.

Виграли і обидва гранди. Шахтар розгромив Десну, збільшивши відрив від третього місця УПЛ – відео голів і огляд матчу. Динамо обіграло Зорю в Запоріжжі. Розкішним голом відзначився Сергій Сидорчук, який потужною гарматою змусив шаленіти вболівальників "біло-синіх".

Збірна України ризикує не зіграти у Львові – стартові матчі відбору на ЧС-2022 можуть перенести до Харкова через неготовність поля Арени Львів.

Мар'ян Швед розставив усі крапки над "і": воскресіння у Мехелені, контракт із Динамо, ставлення до Смалійчука і Карпат – ексклюзивне інтерв'ю з колишнім лідером "зелено-білих".

Легіонер Динамо поскаржився на конфлікт з Мірчею Луческу.

Топ-чемпіонати

Арсенал обіграв Тоттенхем – "шпорам" не допоміг навіть диво-гол Еріка Ламели, забитий рабоною. Манчестер Юнайтед дотиснув Вест Хем, закріпившись у зоні ЛЧ.

В Італії Наполі здолав Мілан, Інтер вигриз перемогу над Торіно, а Рома після перемоги над Шахтарем згоріла аутсайдеру. Кріштіану Роналду хет-триком приніс перемогу Ювентусу та обійшов Пеле за кількістю голів у офіційних матчах. Тепер саме португалець є світовим рекордсменом.

ПСЖ сенсаційно програв Нанту і відпустив Лілль у чемпіонських перегонах.

Трансфери

Революція в Барселоні: Лапорта проганяє 8 гравців з кількома зірками – трансферна бомба і майбутнє Мессі. До слова, Барселона узгодила перехід Серхіо Агуеро, стверджують іспанські ЗМІ. Влітку аргентинець стане вільним агентом, адже його контракт із Манчестер Сіті добігає кінця.

Ювентус знизив ціну на Кріштіану Роналду, який влітку може покинути Турин. Трансферна вартість португальця впала втричі.