Головні новини футболу 14 березня: Динамо ганебно програло Челсі та вилетіло з ЛЄ, Коноплянка залишився без тренера

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 14 березня.

Динамо програло Челсі та завершило виступи в Лізі Європи

В матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Челсі знищив Динамо з рахунком 5:0. У ворота Дениса Бойка 3 голи влетіли ще до перерви, а в другому таймі гості довели рахунок до непристойного – відео голів та огляд матчу.

Ця поразка стала найбільшою в єврокубковій історії Динамо, яке за підсумками двох матчів програло Челсі із загальним рахунком 0:8. Олександр Хацкевич на післяматчевій прес-конференції визнав, що Челсі був на голову сильнішим за Динамо, а також відмовився коментувати питання відставки.

До слова, матч Динамо – Челсі відвідали майже 65 тисяч вболівальників. Кияни після цієї поразки завершили єврокубковий сезон 2018/19.

Ліга Європи

В інших матчах Ліги Європи Арсенал розгромив Ренн (3:0) та після поразки в першій грі вийшов у чвертьфінал. Дубль оформив найкращий бомбардир "канонірів" П'єр-Емерік Обамеянг.

Зеніт з Ярославом Ракицьким знову програв Вільяреалу та вилетів з Ліги Європи. Українець став одним із винуватців першого пропущеного м'яча. Бенфіка лише у додатковий час змогла дотиснути Динамо Загреб, а Славія у неймовірному матчі на останніх хвилинах забила переможний гол у ворота Севільї.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи пройде 15 березня у швейцарському Ньйоні – визначились всі команди, які продовжать боротьбу за трофей.

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