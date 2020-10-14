Україна – Іспанія

Україна здобула історичну перемогу над Іспанією у вогняному матчі Ліги націй – відео гола Циганкова та огляд матчу Ліги націй.

Керманич збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував поразку своїх підопічних у Києві. Його колега Андрій Шевченко теж поспілкувався з пресою після поєдинку проти "Фурії рохи".

"Я не герой": Циганков лаконічно висловився щодо тріумфу України над Іспанією. Георгій Бущан виділив головну складову перемоги над піренейцями.

Ліга націй

Німеччина розписала феєричну нічию зі Швейцарією на користь збірної України – відеоогляд принципового протистояння у Кельні.

Натомість Азербайджан не зміг здолати Кіпр через власного капітана, Люксембург Жерсона забрав лідерство у Чорногорії. Тим часом Мальта драматично перервала нічийну серію Латвії з Циганіксом у складі, Фарери продовжують домінувати.

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