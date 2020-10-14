Головні новини футболу 13 жовтня: Україна вершить історію, молодіжка зганьбилася в Ірландії, Роналду з коронавірусом
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 жовтня.
Україна – Іспанія
Україна здобула історичну перемогу над Іспанією у вогняному матчі Ліги націй – відео гола Циганкова та огляд матчу Ліги націй.
Керманич збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував поразку своїх підопічних у Києві. Його колега Андрій Шевченко теж поспілкувався з пресою після поєдинку проти "Фурії рохи".
"Я не герой": Циганков лаконічно висловився щодо тріумфу України над Іспанією. Георгій Бущан виділив головну складову перемоги над піренейцями.
Ліга націй
Німеччина розписала феєричну нічию зі Швейцарією на користь збірної України – відеоогляд принципового протистояння у Кельні.
Натомість Азербайджан не зміг здолати Кіпр через власного капітана, Люксембург Жерсона забрав лідерство у Чорногорії. Тим часом Мальта драматично перервала нічийну серію Латвії з Циганіксом у складі, Фарери продовжують домінувати.
Інші топ-події
Україна U-21 програла Північній Ірландії та остаточно втратила шанси на вихід на Євро-2021. Новачок Динамо Тудор Белуце феєрично стартував у матчі збірної Румунії U-21 проти Мальти – хавбек був вилучений ще до перерви.
Португальський форвард Кріштіану Роналду підхопив коронавірус у таборі національної команди. Зірка не зіграє з Динамо та ризикує пропустити поєдинок проти Барселони в Лізі чемпіонів.
Кабмін заборонив спорт із глядачами – є нюанс для міжнародних матчів. Іспанська Ла Ліга оголосила час і дату першого Ель Класіко в сезоні 2020/21.