Чемпіонат Європи-2024

Визначилися перші три збірні, які наступного літа поїдуть до Німеччини. Португалія та Бельгія вийшли на Євро-2024 – Роналду дублем оновив світовий рекорд, динамівець забив гол. Франція втримала перемогу над Нідерландами і теж кваліфікувалася у фінальну частину – Мбаппе обійшов Платіні в списку бомбардирів.

Україна – Північна Македонія: прес-конференція Реброва – нова втрата збірної, радість за Мудрика і життя без лідерів. Після тренування стало відомо, що Україна втратила досвідченого гравця на обидва жовтневі матчі відбору до Євро-2024 – він достроково поїде в свій клуб.

Україна

Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Шахтар отримав найлегший варіант.

Гравець Шахтаря, який зник після матчу з Антверпеном, втік до Росії. Шахтар підтвердив, що Олександр Роспутько самовільно залишив команду в аеропорту і поставив втікачу ультиматум. Агент вже розірвав з ним співпрацю, а згодом клуб Звєзда із Санкт-Петербурга повідомив, що український футболіст "попросив політичного притулку" в Росії. Водночас у заяві зазначено, що в цій команді Роспутько не гратиме.

Маккабі Тель-Авів – Зоря: поєдинок Ліги конференцій під загрозою зриву – Валерій Кривенцов озвучив головну проблему.

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