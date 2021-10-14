Збірна України

"Пора дорослішати, Олександре Васильовичу": що таке "Петрабол" і куди шлють Матвієнка – Україна на межі. Реакція на нічию у Львові була прогнозовано бурхливою.

У чому полягають помилки Петракова у матчі на Арені Львів? "Футбол 24" розібрався без жодних емоцій. Ніхто не робив з Україною такого у Львові, або Що сталось з коматозним пацієнтом – боснійські ЗМІ про битву за ЧС-2022.

Президент УАФ Андрій Павелко сподівається, що Андрій Шевченко повернеться на посаду головного тренера "синьо-жовтих". Щоправда, у майбутньому.

ЧС-2022: плей-офф буде пеклом для України, перші учасники Мундіалю, Італія та Іспанія тремтять, погляд за межі Європи – всі розклади на фініш кваліфікації.

Україна

Київське Динамо заробить 5 мільйонів доларів за 6 тижнів. CAS поставив крапку в скандальній справі щодо переходу Дерліса Гонсалеса в парагвайську Олімпію.

Поєдинок 11-го туру Прем'єр-ліги між Інгульцем і Рухом перенесли через масові випадки коронавірусу в таборі львів'ян. "Жовто-чорні" вирішили ще й піти на кількаденну ізоляцію, припинивши тренування.

ПСЖ знищив харківський Житлобуд-1 у матчі жіночої ЛЧ – дівчина зірки Баварії оформила хет-трик.

Інші головні події

Барселона зазнала ще однієї серйозної втрати на матч з Динамо в ЛЧ, який відбудеться 20 жовтня на Камп Ноу.

Захисник Баварії отримав реальний тюремний термін в Іспанії. Апеляція є останнім шансом чемпіона світу та переможця Ліги націй.