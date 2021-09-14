Ліга чемпіонів

Шахтар і Динамо готуються до старту в груповому раунді Лізі чемпіонів. Кияни сьогодні вдома зіграють з Бенфікою. Мірча Луческу планує зробити крок вперед у єврокубках, а наставник португальців порівняв Динамо з Баварією та Барселоною.

Шахтар вилітає в Молдову на завтрашній матч проти Шерифа. УЄФА призначив на гру скандального суддю, який ставав свідком погрому українців. Шахтар вже обігрував Шериф у Лізі чемпіонів, але Юрій Вернидуб налаштований дати "гірникам" бій.

Маліновський vs Петраков

Конфлікт між лідером збірної України та головним тренером набув неймовірного масштабу. Ледь не кожна публічна людина в нашому футболі висловилася щодо цієї теми.

Йожеф Сабо повісив усіх собак на Петракова і вимагає повернути Маліновського у збірну. Буряк вважає, що Маліновський повинен спуститись на землю, а Петракову не варто розкидатись такими кадрами. А Маркевич наголошує, що Петракову і Маліновському треба домовлятись.

Суркіс має претензії до Петракова через відкриту критику гравця Динамо. А сам Петраков не буде продовжувати роботу Шевченка. Він заявив, що ми не іспанці і ніколи ними не будемо.

Україна

З'явилися чутки, що Андрій Шевченко може замінити Мірчу Луческу в Динамо. Ігор Коломойський оцінив ймовірність свого повернення в український футбол.

Завершився сьомий тур української Прем'єр-ліги. Верес мінімально переграв Львів у дебютному матчі Дулуба на чолі "містян". Георгій Бущан повернувся з лазарету Динамо перед матчем Ліги чемпіонів.