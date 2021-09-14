Головні новини футболу 13 вересня: Шевченка сватають в Динамо, думки про конфлікт Маліновського та Петракова
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 вересня.
Ліга чемпіонів
Шахтар і Динамо готуються до старту в груповому раунді Лізі чемпіонів. Кияни сьогодні вдома зіграють з Бенфікою. Мірча Луческу планує зробити крок вперед у єврокубках, а наставник португальців порівняв Динамо з Баварією та Барселоною.
Шахтар вилітає в Молдову на завтрашній матч проти Шерифа. УЄФА призначив на гру скандального суддю, який ставав свідком погрому українців. Шахтар вже обігрував Шериф у Лізі чемпіонів, але Юрій Вернидуб налаштований дати "гірникам" бій.
Маліновський vs Петраков
Конфлікт між лідером збірної України та головним тренером набув неймовірного масштабу. Ледь не кожна публічна людина в нашому футболі висловилася щодо цієї теми.
Йожеф Сабо повісив усіх собак на Петракова і вимагає повернути Маліновського у збірну. Буряк вважає, що Маліновський повинен спуститись на землю, а Петракову не варто розкидатись такими кадрами. А Маркевич наголошує, що Петракову і Маліновському треба домовлятись.
Суркіс має претензії до Петракова через відкриту критику гравця Динамо. А сам Петраков не буде продовжувати роботу Шевченка. Він заявив, що ми не іспанці і ніколи ними не будемо.
Україна
З'явилися чутки, що Андрій Шевченко може замінити Мірчу Луческу в Динамо. Ігор Коломойський оцінив ймовірність свого повернення в український футбол.
Завершився сьомий тур української Прем'єр-ліги. Верес мінімально переграв Львів у дебютному матчі Дулуба на чолі "містян". Георгій Бущан повернувся з лазарету Динамо перед матчем Ліги чемпіонів.