Головні новини футболу 13 вересня: Лунін ризикує залишитися поза грою, гол п'ятою Олійника, вражаючий прогрес Яремчука

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 вересня.

Україна

Вітао дебютував за Шахтар забитим голом. Бразилець відзначився у поєдинку молодіжної команди "гірників" проти Зорі. А от Євген Коноплянка потрапив у заявку на матч основних команд та може дебютувати за Шахтар в офіційній зустрічі вже в суботу.

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд отримав чергову травму та знову опинився в лазареті.

Екс-динамівець Павло Лук'янчук перейшов в Олімпік.

Наші за кордоном

Андрій Лунін може не вийти на поле декілька місяців. Наставник Вальядоліда зізнався, що наразі бачить основним воротарем конкурента українця, а Лунін гратиме поки що лише в Кубку Іспанії. Перший матч у цьому турнірі Вальядолід проведе аж взимку.

Роман Яремчук суттєво додав у ціні. Форвард Гента і збірної України наздогнав Євгена Коноплянку за трансферною вартістю.

Денис Олійник забив гол п'ятою в матчі чемпіонату Фінляндії. Для українця це вже 11-й влучний удар в сезоні.

Світ

Барселона може підписати Мбаппе замість Неймара – чемпіону світу віддають перевагу одразу за 4-ма критеріями.

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт вибув на декілька місяців. Француз точно не вийде на поле у 2019 році. Нагадаємо, вже наступного тижня чемпіони Англії зіграють проти Шахтаря.

"Футбол 24" виділив головні матчі євровікенду.