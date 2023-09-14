Італія – Україна

"Мудрику треба щось міняти в собі": Ребров не мав плану Б, Юве не цікавиться Судаковим, нова Італія "виконала Динамо" – реакція на поразку збірної України на Сан-Сіро.

"Ми живі!" – італійські ЗМІ порівняли свою збірну з ракетою, знайшли Шерлока Холмса і виділили "дивовижного" в України.

Євро-2024

Україна має реальніші шанси вийти на Євро-2024 в обхід – Холанд та інші зіркові суперники, найслабша позиція Реброва.

Польща офіційно звільнила головного тренера. Фернанду Сантуш приводив Кріштіану Роналду до перемоги на чемпіонаті Європи, але у Польщі не протримався і 9 місяців. Друга гучна відставка за останні дні – нещодавно без тренера залишилася збірна Німеччини.

Інші головні події

Бразилія вирвала перемогу над Перу, Уругвай сенсаційно програв Еквадору, Аргентина розбила Болівію: відбір ЧС-2026.

Сандерленд офіційно презентував Назарія Русина – форвард збірної України обрав собі номер і вже встиг забити.

Юрій Максимов покинув Звягель і очолить СК Дніпро-1. Клуб Другої ліги вже знайшов нового тренера.

Марко Верратті покинув ПСЖ, у якому провів 11 років. Хавбек збірної Італії офіційно перейшов у новий клуб.

Німецька сенсація кине виклик Наполі та королям Європи: Ліга чемпіонів, представлення групи С.

СК Дніпро-1 може влаштувати розпродаж гравців – у головної зірки є клаусула, Карпати намагалися повернути вихованця.