Ліга чемпіонів

Розпочався другий тур Ліги чемпіонів. Баварія у непростій грі здолала Барселону. Лєвандовскі змарнував топ-моменти, а мюнхенці забили двічі за чотири хвилини. Ліверпуль вигриз перемогу над Аяксом, Тоттенхем драматично програв Спортінгу, а форварди Брюгге диво-розгромом Порту закривають Яремчуку шлях в основу.

Шахтар сьогодні зіграє з Селтіком. Анонс матчу незабаром з'явиться на сайті. Ігор Йовічевіч заявив, що кожен футболіст повинен продемонструвати найкращу гру в кар'єрі. Швед пригадав виступи у Селтіку перед очним матчем.

Україна

Динамо оголосило терміни відновлення прооперованих Кулача та Бущана. Коноплянка, бомбардир для Динамо і ще два топ-підсилення, за які варто боротися трьом клубам УПЛ.

Гравець молодіжної збірної України залишиться в Європі, а Рух отримає за нього солідну суму. Легіонер Динамо отримав виклик до національної збірної та може зіграти проти Мессі.

Інші новини

Суперник України втратив головну зірку і капітана з Ліверпуля перед матчами Ліги націй. Мбаппе залишив у контракті з ПСЖ важливу лазівку – Реал отримає шанс значно швидше повернутися за форвардом. Барселона нарешті готова зробити Атлетіко знижку на Грізманна – зірка вилізе з "рабства 30 хвилин".