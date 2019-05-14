Головні новини футболу 13 травня: Зінченко святкує чемпіонство з Манчестер Сіті, Лунін може повернутись в Реал

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 травня.

Українці за кордоном

Олександр Зінченко разом із партнерами по Манчестер Сіті отримує привітання із другим поспіль кубком чемпіонату Англії. Авторитетні ЗМІ не скупляться на компліменти для українця, а фанати присвятили йому пісню.

Руслан Маліновський втрапив у черговий скандал у Бельгії. Один з лідерів збірної України поконфліктував із фанатами Брюгге, які закидали його пивом.

Український голкіпер Андрій Лунін провів непоганий поєдинок за Леганес, незважаючи на поразку своєї команди. Реал вже вирішив попрощатись з Кейлором Навасом, тому скоро можна очікувати наповернення українця до табору "вершкових".

Європа

Манчестер Сіті може залишитись без Ліги чемпіонів на наступний сезон через фінансові махінації.

Лідер Челсі Еден Азар близький до переходу в Реал, стало відомо, коли в Мадриді оголосять про трансфер. В королівському клубі, вже підбирають ігровий номер для бельгійця.

Після поразки від Манчестер Сіті в останньому турі АПЛ Брайтон звільнив тренера.

Легендарний нападник Робін ван Персі вирішив повісити бутси на цвях.

Також Вашій увазі головні події євровікенду топ-5 ліг.

Україна

В УПЛ завершився 28-й тур. Футбол 24 підготував для Вас експертну думку легенди збірної України з приводу матчів Прем'єр-ліги, а також підбив підсумки минулого туру.

Юний форвард Динамо влітку може покинути київський клуб.

Екс-воротар Карпат Юрій Мартищук відверто розповів про договірний матч з Металістом.

Фанати львівських Карпат поставили ультиматум керівництву клубу.