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Головні новини футболу 13 травня: річниця смерті Лобановського, Рома торгує Мораєса, Шевченко хоче в Мілан

07:00 907 Читать на русском
Головні новини футболу 13 травня: річниця смерті Лобановського, Рома торгує Мораєса, Шевченко хоче в Мілан
Жуніор Мораєс та Андрій Шевченко УАФ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 травня.

Україна

13 травня – річниця смерті Валерія Васильовича Лобановського. "Футбол 24" пригадав знамениті цитати великого Метра, який помер у 2002 році в Запоріжжі. Також ми виділили 3 історії, які змінили Динамо та пов'язані з Лобановським, – порятунок Шевченка, підстава від Москви і трансфер у топ-клуби Європи.

Наставник збірної України Андрій Шевченко зізнався, що хоче очолити Мілан після завершення роботи з національною командою.

Рестарт УПЛ відкладається – очікується, що команди вийдуть на поле аж у червні.

Трансфери

Жуніор Мораєс може перейти в Рому. Паулу Фонсека просить керівництво клубу докласти максимум зусиль для переходу форварда "гірників".

Брюгге повинен поквапитися з трансфером Едуарда Соболя – за інформацією бельгійських ЗМІ, клуб має до кінця травня визначитися щодо підписання захисника Шахтаря та збірної України.

Баварія офіційно підписала перспективного німецького форварда. Угода розрахована на 3 роки.

Ювентус налаштований повернути Поля Погба. Чемпіон Італії готовий запропонувати Манчестер Юнайтед когось із трьох футболістів та доплату.

Світ

Серія А офіційно оголосила дату поновлення сезону 2019/20. Перші матчі пройдуть у червні.

ФІФА скасувала визначення переможця премії The Best за підсумками 2020 року через пандемію COVID-19. Церемонія повинна була пройти у вересні в Мілані.

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