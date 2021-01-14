Україна

Донецький Шахтар оприлюднив план виходу з відпустки та відпустив Вакулу в оренду до Десни.

Захедітабар Шахаб підписав попередній контракт із Зорею, опинився у дублі та доводить конфлікт з Олімпіком до межі, пропустивши тренування.

Тим часом Зоря розірвала контракт з Махарадзе. Сергій Кравченко може повернутися у свій колишній клуб – на екс-капітана СК Дніпро-1 претендує також новачок УПЛ.

Європа

У чемпіонаті Англії Ман Сіті переграв Брайтон і піднявся в топ-4 АПЛ – небезгрішний Зінченко з позитивним сигналом і місцем для кроку вперед. У Лондоні Тоттенхем втратив перемогу у матчі з Фулхемом і не скористався нагодою наздогнати команду Гвардіоли.

Натомість ПСЖ здолав Марсель і виграв Суперкубок Франції – земляки принесли Почеттіно дебютний трофей у кар'єрі. У Кубку Італії Інтер дотиснув Фіорентину, Наполі перестріляв Емполі, а дебютант врятував Ювентус від ганьби проти Дженоа.

У Севільї Барселона вийшла у фінал Суперкубка Іспанії, здолавши Реал Сосьєдад в епічній серії пенальті. Мюнхенська Баварія сенсаційно вилетіла з Кубка Німеччини від Хольштайна – феєричний камбек від представника другої Бундесліги.

Трансфери

Мадридський Атлетіко офіційно домовився з Ліоном про трансфер Дембеле. Взамін Ліон оголосив про підписання Слімані в статусі вільного агента.

Леверкузенський Байєр офіційно підписав захисника Манчестер Юнайтед Фосу-Менса. Натомість Аталанта блокуватиме трансфер Гомеса до прямих конкурентів.

Іспанська Барселона може підписати Агуеро безкоштовно. Мессі, Неймар, Агуеро, Мбаппе – ПСЖ визначився з атакою мрії, а Маурісіо Почеттіно назвав зайвого.