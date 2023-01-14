Головні новини футболу 13 січня: Циганков на шляху з Динамо, Наполі розбив Ювентус, Петраков очолить іноземну збірну
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 13 січня.
Україна
Київське Динамо розпочало підготовку до другої частини сезону. Підопічні Луческу провели перше тренування на базі, але без лідера команди. Віктор Циганков не з'явився на проходження медогляду і перебуває за межами України. Пізніше з'явилася інформація, що вінгер має два варіанти в АПЛ.
Шахтар програв апеляцію в CAS. "Гірники" намагалися оскаржити норму ФІФА, яка дозволила гравцям призупиняти контракти в односторонньому порядку. Український клуб хотів отримати компенсацію 50 мільйонів євро, але залишився ні з чим.
Олександр Петраков має пропозиції за кордоном. Екс-тренер збірної України обирає з кількох варіантів. Пізніше з'явилася інформація, що Петраков очолить збірну Вірменії.
В'ячеслав Шевчук став віце-президентом Вереса. Раніше легенда Шахтаря виконував функції спортивного директора рівненського клубу. Тепер Юрій Вірт поєднуватиме роботу головним тренером і спортдиром.
Українець відзначився голом у чемпіонаті Англії – в матчі зіграв син Бекхема.
НОК офіційно затвердив відставку Шевченка, Суркіса та Шуфрича.
Трансфери
Арсенал зробив Шахтарю нову пропозицію щодо Мудрика – лондонці піднімають ставку, топ-інсайдер озвучив суму. Пізніше він же повідомив, що клуби практично узгодили трансфер, а директор Арсенала прибув до Варшави для завершення угоди.
Галатасарай контактує з агентами Довбика. Щоправда, турецький гранд хоче підписати форварда збірної України за смішні гроші.
Руслан Ротань отримав відомого новачка в Олександрії. Склад команди поповнив досвідчений екс-кіпер Шахтаря.
Світ
Наполі розбив Ювентус у битві лідерів Серії А та відірвався на 10 очок. Туринці вперше за 30 років пропустили 5 голів.
УЄФА запровадить зміни у матчах Ліги конференцій. Нововведення зачепить і СК Дніпро-1,який пробився у плей-офф єврокубка.
Реал отримав найбільше варіантів: результати жеребкування Клубного чемпіонату світу та сітка матчів.