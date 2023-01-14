Україна

Київське Динамо розпочало підготовку до другої частини сезону. Підопічні Луческу провели перше тренування на базі, але без лідера команди. Віктор Циганков не з'явився на проходження медогляду і перебуває за межами України. Пізніше з'явилася інформація, що вінгер має два варіанти в АПЛ.

Шахтар програв апеляцію в CAS. "Гірники" намагалися оскаржити норму ФІФА, яка дозволила гравцям призупиняти контракти в односторонньому порядку. Український клуб хотів отримати компенсацію 50 мільйонів євро, але залишився ні з чим.

Олександр Петраков має пропозиції за кордоном. Екс-тренер збірної України обирає з кількох варіантів. Пізніше з'явилася інформація, що Петраков очолить збірну Вірменії.

В'ячеслав Шевчук став віце-президентом Вереса. Раніше легенда Шахтаря виконував функції спортивного директора рівненського клубу. Тепер Юрій Вірт поєднуватиме роботу головним тренером і спортдиром.

Українець відзначився голом у чемпіонаті Англії – в матчі зіграв син Бекхема.

НОК офіційно затвердив відставку Шевченка, Суркіса та Шуфрича.

Трансфери

Арсенал зробив Шахтарю нову пропозицію щодо Мудрика – лондонці піднімають ставку, топ-інсайдер озвучив суму. Пізніше він же повідомив, що клуби практично узгодили трансфер, а директор Арсенала прибув до Варшави для завершення угоди.

Галатасарай контактує з агентами Довбика. Щоправда, турецький гранд хоче підписати форварда збірної України за смішні гроші.

Руслан Ротань отримав відомого новачка в Олександрії. Склад команди поповнив досвідчений екс-кіпер Шахтаря.

Світ

Наполі розбив Ювентус у битві лідерів Серії А та відірвався на 10 очок. Туринці вперше за 30 років пропустили 5 голів.

УЄФА запровадить зміни у матчах Ліги конференцій. Нововведення зачепить і СК Дніпро-1,який пробився у плей-офф єврокубка.

Реал отримав найбільше варіантів: результати жеребкування Клубного чемпіонату світу та сітка матчів.