Головні новини футболу 13 січня: Карпати отримали нового тренера, МЮ переміг Тоттенхем, Кравець гратиме в Прімері

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 13 січня.

Україна

Карпати оголосили про призначення нового головного тренера. Ним став іспанський фахівець Фабрісіано Гонсалес, який в основному працював на батьківщині з посередніми клубами. Контракт з "левами" підписаний на 2,5 року.

Динамо вирушило в Марбелью на перший зимовий збір. Гравці зізнаються, що ще не готувалися до Олімпіакоса, а грецька команда тим часом переграла в чемпіонаті Левадіакос. До слова, екс-зірка Динамо Олександр Алієв виступатиме за новостворений аматорський клуб Штурм.

Наші за кордоном

Лівий захисник збірної України Василь Кравець офіційно перейшов у Леганес. Він став партнером Андрія Луніна, взявши у новому клубі престижний 7 номер. Трансфер оцінюють в 2 мільйони євро, які розділять між собою Луго та Карпати, в яких раніше грав Кравець.

Роман Зозуля поки що продовжує запалювати в Сегунді. Форвард напередодні голом врятував Альбасете від поразки, на що дуже яскравими словами відреагувала місцева преса. "Зозуля коштує мільйони" та веде в історію: іспанські ЗМІ про гол українця і нові 3 питання до суддівства.

У Євгена Коноплянки з'явився ще один варіант для переходу в Туреччину. Гравцем зацікавився третій стамбульський гранд – Коно може замінити екс-зірку Ліверпуля в Бешикташі. Орендований у Динамо Максим Коваль парирував пенальті за Аль-Фатех у Саудівській Аравії.

Європа

У центральному матчі туру АПЛ Манчестер Юнайтед мінімально здолав Тоттенхем. Геніальний Де Хеа продовжив рекордну переможну серію Сульшера, за що Уле Гуннар йому подякував. "Шпори" не заслужили поразки – Почеттіно щасливий поїхав з Уемблі. В іншому поєдинку ігрового дня Евертон впевнено обіграв Борнмут.

В Іспанії три фаворити з 4 синхронно перемогли. Атлетіко переграв Леванте, але скоротити відставання від Барселони "матрацникам" не вдалося – каталонці розгромили Ейбар, а Ліонель Мессі став першим гравцем, який забив 400 голів у Ла Лізі. Реал Мадрид здобув важку виїзну перемогу над Бетісом, де тотально поступався у володінні м'ячем. І тільки Севілья спіткнулася – сенсаційна поразка Атлетіку.