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Головні новини футболу 13 січня: Барселона призначила нового тренера, Лунін може покинути Іспанію

14 січня 07:00 2037 Читать на русском
Головні новини футболу 13 січня: Барселона призначила нового тренера, Лунін може покинути Іспанію
Вальверде покинув Барселону / ФК Барселона

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 січня.

Барселона звільнила Вальверде

Барселона отримала нового тренера. Ернесто Вальверде був відправлений у відставку попри чинний контракт, який був розрахований до кінця сезону 2019/20. Останнім його матчем на посаді наставника "синьо-гранатових" став поєдинок проти Атлетіко у півфіналі Суперкубка Іспанії, у якому каталонці програли 2:3.

Замість Вальверде новим тренером Барселони став Кіке Сетьєн, угода з яким розрахована до 30 червня 2022 року. Керівництво клубу також розглядало кандидатури Маурісіо Почеттіно, Хаві та Рональда Кумана, проте в підсумку зупинилося на варіанті з Сентьєном.

Трансфери

Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Бельгії. Іспанський Ов'єдо, який вважався головним претендентом на голкіпера збірної України, поки не може підписувати новачків. Інший іспанський клуб – Леганес – шукає новий клуб для Василя Кравця. Українець сам попросив відпустити його через відсутність ігрової практики.

Вадим Шаблій, який є агентом Андрія Ярмоленка, прокоментував чутки про бажання Вест Хема відпустити лідера збірної України в інший клуб.

Відомий голкіпер Пепе Рейна перейшов у Астон Віллу на правах оренди з Мілана. Іспанець виступатиме в Англії до завершення сезону.

Інші головні події

ФІФА винесла рішення у справі щодо виплати Динамо та Борусією Д "платежу солідарності" за трансфер Ярмоленка. Претензії чернігівської СДЮШОР Юність щодо невиплати коштів визнані безпідставними.

Роман Григорчук покинув Астану, з якою став чемпіоном Казахстану.

"Футбол 24" виділив головні події євровікенду.

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