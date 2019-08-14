Головні новини футболу 13 серпня: Динамо вилетіло з Ліги чемпіонів від Брюгге та інші сенсації, Лунін покинув Реал

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 серпня.

Динамо вилетіло з ЛЧ

Динамо зіграло внічию з Брюгге та вилетіло з Ліги чемпіонів 2019/20 вже на першій же стадії. Після виїзної поразки 0:1 киянам необхідно було забивати щонайменше двічі, щоб пройти у раунд плей-офф.

Команда Хацкевича забила швидкий гол, автором якого став Віталій Буяльський, проте ще в першому таймі Брюгге відігрався. В дебюті другого тайму Динамо знову вийшло вперед після голу Шепелєва, проте феєрична кінцівка з трьома забитими м'ячами ознаменувалася фінальними 3:3 – дивіться відео голів та огляд матчу.

Олександр Хацкевич на післяматчевій прес-конференції прокоментував чутки про відставку після невдачі в ЛЧ.

До слова, Динамо третій рік поспіль не гратиме в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Кияни продовжать єврокубкову кампанію в Лізі Європи.

Ліга чемпіонів

Матчі-відповіді 3-го раунду ЛЧ подарували кілька сенсацій. Ференцварош Сергія Реброва зазнав фіаско та вилетів з турніру від Динамо Загреб.

Аякс з великими труднощами пройшов ПАОК. Сенсація сталася в Шотландії, де Селтік програв румунському ЧФР Клуж та вилетів з ЛЧ. Мар'ян Швед опинився поза заявкою "кельтів". Також припинив виступи в Лізі чемпіонів Порту, який після виїзної перемоги примудрився програти вдома Краснодару. Відзначимо і виліт Базеля від австрійського ЛАСКа.

Стали відомі всі пари раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ 2019/20 – на жаль, Динамо серед учасників немає.

Трансфери

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