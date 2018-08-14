Головні новини футболу 13 серпня: Динамо представило двох новачків, Давід Сілва завершив кар'єру в збірній Іспанії

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 13 серпня.

Динамо представило новачків перед матчем зі Славією

Динамо завершило підготовку до матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти Славії. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич рішуче налаштований перемогти. Наставник чеської команди Їндржих Трпішовскі зізнався, що його команда сьогодні хотіла б менше захищатися та більше атакувати.

На передматчевій прес-конференції Динамо також представило двох новачків: Владислава Супрягу та Вітора Буено. Хацкевич розповів, що бразильцю ще потрібно адаптуватися в київському клубі, а молодий український форвард має велике майбутнє. Сам Супряга заявив, що хоче якнайшвидше потрапити у стартовий склад Динамо.

Українці в Європі

Англійські ЗМІ відреагували пристойними оцінками на дебют Андрія Ярмоленка в АПЛ – українець навіть отримав комплімент від Юргена Клоппа. Втім, у першому турі АПЛ запалювали інші дебютанти – топ-5 футболістів, які розкішно стартували в чемпіонаті.

Виблискував за кордоном не лише Ярмоленко – ми зібрали інформацію про успіхи всіх наших футболістів в іноземних першостях. Євген Коноплянка, щоправда, тільки-но повернувся в загальну групу Шальке, а Андрій Лунін потрапив у заявку Реала на Суперкубок УЄФА.

Олександр Зінченко на поле поки що не виходить, але він фантастично зріс у ціні та став другим найдорожчим українцем. Однак у віртуальному просторі в FIFA19 його обличчя виглядає абсолютно не природнім, на відміну від зірок світового масштабу.

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