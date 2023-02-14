Україна

Рух дізнався суперників у плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Львівська молодь зустрінеться з Міланом.

Найкращий футболіст Зорі пережив клінічну смерть – гравця врятував щасливий випадок. Шахтар намагається поцупити вінгера з-під носа колишньої команди Йовічевіча.

Прокуратура вимагає усунути Павелка та Запісоцького з посад – УАФ погрожує наслідками від ФІФА та УЄФА. Віктору Скрипнику пропонували очолити збірну України. Національна команда могла скасувати спаринг з клубом АПЛ заради сенсації ЧС-2022.

Наші за кордоном

Ліверпуль бив Евертон у дербі – Віталій Миколенко як головний плеймейкер і активний свідок двох голів, неочікуваний герой Салаха. Коментатор, який обізвав Маліновського росіянином, зробив пожертву і кличе українця на інтерв'ю. Тренер Мудрика отримав вердикт керівництва Челсі на тлі загрози залишитися без Ліги чемпіонів.

Світ

Відомий хавбек здійснив камінг-аут: "Я гомосексуаліст і не хочу більше цього приховувати". ПСЖ готується до літнього відходу Неймара і Мессі – істерики бразильця набридли, а Лео не підписує контракт. Інтер сенсаційно втратив очки проти Сампдорії.