Головні новини футболу 13 лютого: Скрипника запрошували в збірну України, Миколенко програв дербі Ліверпулю
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 лютого.
Україна
Рух дізнався суперників у плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Львівська молодь зустрінеться з Міланом.
Найкращий футболіст Зорі пережив клінічну смерть – гравця врятував щасливий випадок. Шахтар намагається поцупити вінгера з-під носа колишньої команди Йовічевіча.
Прокуратура вимагає усунути Павелка та Запісоцького з посад – УАФ погрожує наслідками від ФІФА та УЄФА. Віктору Скрипнику пропонували очолити збірну України. Національна команда могла скасувати спаринг з клубом АПЛ заради сенсації ЧС-2022.
Наші за кордоном
Ліверпуль бив Евертон у дербі – Віталій Миколенко як головний плеймейкер і активний свідок двох голів, неочікуваний герой Салаха. Коментатор, який обізвав Маліновського росіянином, зробив пожертву і кличе українця на інтерв'ю. Тренер Мудрика отримав вердикт керівництва Челсі на тлі загрози залишитися без Ліги чемпіонів.
Світ
Відомий хавбек здійснив камінг-аут: "Я гомосексуаліст і не хочу більше цього приховувати". ПСЖ готується до літнього відходу Неймара і Мессі – істерики бразильця набридли, а Лео не підписує контракт. Інтер сенсаційно втратив очки проти Сампдорії.