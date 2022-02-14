Україна

Динамо вирушило на третій збір до Туреччини з вагомими кадровими втратами: один травмований, у двох коронавірус. Динамо спокійно розгромило сербів на зборах: хороша робота флангів, корисний Сидорчук на фоні втрат у центрі поля. Шахтар продовжив контракти з Мудриком та Судаковим.

Наші за кордоном

Маліновський знову прибив Ювентус фантастичним голом. Українець шикарно вийшов на заміну та вирішив долю рівного протистояння, але Аталанта втратила перемогу в надважливій битві за Лігу чемпіонів.

"Усім командам потрібен Зінченко": Англія порівнює українця з легендою, або До чого тут можливе вторгнення Росії. Ярмоленко став переможцем незвичайного конкурсу у Вест Хемі.

Європа

Барселона на останніх секундах врятувала нічию у дербі з Еспаньйолом – "блаугранас" повернулися у зону Ліги чемпіонів. Тоттенхем програв у третьому матчі поспіль, Ліверпуль мінімально переміг Бернлі, а Вест Хем розписав нічию з Лестером. Мілан здолав Сампдорію і очолив Серію А.