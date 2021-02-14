Головні новини футболу 13 лютого: Бєсєдін приніс Динамо перемогу, Ліверпуль знову програв, Ярмоленка хочуть продати
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 лютого.
Україна
Стартував 14 тур УПЛ – перший у 2021 році. У суботу були зіграні 3 матчі – Львів переміг Минай на виїзді у дебютному поєдинку Артема Мілевського. Зоря обіграла Десну завдяки дублю Олександра Гладкого, а Динамо дотиснуло Олімпік. За киян дублем відзначився Артем Бєсєдін, який більше року не грав в офіційних поєдинках – відео голів і огляд матчу.
Мірча Луческу підтвердив, що два гравці Динамо вирушать у польську Легію на правах оренди. Також тренер киян повеселив, власноручно прибравши лопатою від снігу частину поля на стадіоні імені Лобановського.
А от матч Колос – Шахтар, який мав відбутися у суботу в Ковалівці, перенесли через погіршення погоди. Зустріч відбудеться у Києві в неділю, 14 лютого.
Топ-чемпіонати
Ліверпуль програв третій матч поспіль в АПЛ. Цього разу кривдником чинного чемпіона став Лестер. Манчестер Сіті розгромив Тоттенхем та продовжує впевнено лідирувати. Олександр Зінченко відіграв весь матч, а воротар Ман Сіті віддав гольовий пас.
Наполі переміг Ювентус та вберіг Дженнаро Гаттузо від відставки. Щоправда, Мілан не зумів скористатися подарунком, поступившись Спеції.
Барселона розгромила Алавес перед протистоянням з ПСЖ у Лізі чемпіонів.
Наші за кордоном
Олександр Зінченко втратив конкурента. РБ Лейпциг офіційно викупив захисника Манчестер Сіті.
Андрія Ярмоленка виставляють на трансфер – Вест Хем готовий відпустити українця з величезними втратами.
Головний тренер Аталанти натякнув, коли Віктор Коваленко може дебютувати в Італії.