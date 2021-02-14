Україна

Стартував 14 тур УПЛ – перший у 2021 році. У суботу були зіграні 3 матчі – Львів переміг Минай на виїзді у дебютному поєдинку Артема Мілевського. Зоря обіграла Десну завдяки дублю Олександра Гладкого, а Динамо дотиснуло Олімпік. За киян дублем відзначився Артем Бєсєдін, який більше року не грав в офіційних поєдинках – відео голів і огляд матчу.

Мірча Луческу підтвердив, що два гравці Динамо вирушать у польську Легію на правах оренди. Також тренер киян повеселив, власноручно прибравши лопатою від снігу частину поля на стадіоні імені Лобановського.

А от матч Колос – Шахтар, який мав відбутися у суботу в Ковалівці, перенесли через погіршення погоди. Зустріч відбудеться у Києві в неділю, 14 лютого.

Топ-чемпіонати

Ліверпуль програв третій матч поспіль в АПЛ. Цього разу кривдником чинного чемпіона став Лестер. Манчестер Сіті розгромив Тоттенхем та продовжує впевнено лідирувати. Олександр Зінченко відіграв весь матч, а воротар Ман Сіті віддав гольовий пас.

Наполі переміг Ювентус та вберіг Дженнаро Гаттузо від відставки. Щоправда, Мілан не зумів скористатися подарунком, поступившись Спеції.

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Наші за кордоном

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