Головні новини футболу 13 листопада: збірна готується до вирішальної битви, фіналіст ЛЧ хоче Довбика
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 листопада.
Україна
Збірна України розпочала збір перед вирішальним матчем проти Італії за потрапляння на Євро-2024. "Скуадра Адзурра" втратила трьох гравців на ключовий поєдинок, а потім і четвертого. Зінченко дав обіцянку вболівальникам, заговоривши про події на фронті.
УАФ винесла офіційний вердикт скандальному вилученню в матчі Кривбас – Динамо. Чорноморець розкритикував УАФ через скандальне суддівство. Кривенцов подав у відставку після того, як ледь не побився з лідером Зорі.
Реакція на успіхи наших
Жирона захоплюється тим, як Довбик розриває Ла Лігу. Інтер планує підписання українського форварда наступного літа. Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті.
Гвардіола здивував оцінкою Мудрика, Русин з Беллінгемом доводить до екстазу, Миколенко і Зінченко творять 4 голи за день. Олександр ще й потрапив до символічних збірних туру АПЛ.
Інші новини
Мессі поповнив колекцію черговою нагородою – вистачило 14 матчів. Друзі Росії можуть отримати путівку на Євро-2024 у кабінетах. Збірна Англії влаштувала кадрову революцію перед фіналом відбору Євро-2024.