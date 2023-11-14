Україна

Збірна України розпочала збір перед вирішальним матчем проти Італії за потрапляння на Євро-2024. "Скуадра Адзурра" втратила трьох гравців на ключовий поєдинок, а потім і четвертого. Зінченко дав обіцянку вболівальникам, заговоривши про події на фронті.

УАФ винесла офіційний вердикт скандальному вилученню в матчі Кривбас – Динамо. Чорноморець розкритикував УАФ через скандальне суддівство. Кривенцов подав у відставку після того, як ледь не побився з лідером Зорі.

Реакція на успіхи наших

Жирона захоплюється тим, як Довбик розриває Ла Лігу. Інтер планує підписання українського форварда наступного літа. Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті.

Гвардіола здивував оцінкою Мудрика, Русин з Беллінгемом доводить до екстазу, Миколенко і Зінченко творять 4 голи за день. Олександр ще й потрапив до символічних збірних туру АПЛ.

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Мессі поповнив колекцію черговою нагородою – вистачило 14 матчів. Друзі Росії можуть отримати путівку на Євро-2024 у кабінетах. Збірна Англії влаштувала кадрову революцію перед фіналом відбору Євро-2024.