Головні новини футболу 13 листопада: вогняні матчі Шахтаря та Динамо, друга відставка в УПЛ, Ювентус набирає хід
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 листопада.
Україна
Динамо знову втратило очки в чемпіонаті. Чергове вилучення центрбека й фантастичний ляп Лонвейка дозволили Колосу втримати нічию з киянами. Неправильні шипи, суддівство, відсутність Шапаренка – Мірча Луческу знайшов низку причин нулів Динамо.
Шахтар і Зоря видали феєричну перестрілку в скандальному матчі УПЛ. СК Дніпро-1 вдруге у сезоні втратив очки, не зумівши обіграти Ворсклу – курйозний гол і божевільна кінцівка. Олександрія у доданий час перестріляла Верес, вирвавши драматичну перемогу.
Металіст 1925 перервав безвиграшну серію, здолавши Інгулець. Дебютна перемога для тренерського дуету Едмара та Голодюка. А от наставник Інгульця втратив роботу – клуб офіційно звільнив Лавриненка. Це друга відставка в сезоні УПЛ.
Наші за кордоном
Михайло Мудрик стане другим рекордним трансфером в історії лідера АПЛ – шалена інвестиція після жахливого провалу. Інтер втримав перемогу над Аталантою в центральному матчі Серії А – Руслан Маліновський отримав цілий тайм.
Богдан Лєднєв віддав 2 асисти в Угорщині. Вихованець Динамо в Індії забив неймовірний гол ударом з 30-ти метрів і ледь не опинився у епіцентрі бійки. Українець долучився до неймовірного камбеку в чемпіонаті Бельгії.
Європа
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над Фулхемом у відкритій битві – колишній "диявол" засмутив Тен Хага, але юний герой зробив результат. Мілан у компенсований час вигриз скандальну перемогу над Фіорентиною, скоротивши відставання від Наполі. Ювентус розгромив Лаціо, піднявшись на третю позицію – туринці виграли в шостому поспіль матчі Серії А.