Україна

Динамо знову втратило очки в чемпіонаті. Чергове вилучення центрбека й фантастичний ляп Лонвейка дозволили Колосу втримати нічию з киянами. Неправильні шипи, суддівство, відсутність Шапаренка – Мірча Луческу знайшов низку причин нулів Динамо.

Шахтар і Зоря видали феєричну перестрілку в скандальному матчі УПЛ. СК Дніпро-1 вдруге у сезоні втратив очки, не зумівши обіграти Ворсклу – курйозний гол і божевільна кінцівка. Олександрія у доданий час перестріляла Верес, вирвавши драматичну перемогу.

Металіст 1925 перервав безвиграшну серію, здолавши Інгулець. Дебютна перемога для тренерського дуету Едмара та Голодюка. А от наставник Інгульця втратив роботу – клуб офіційно звільнив Лавриненка. Це друга відставка в сезоні УПЛ.

Наші за кордоном

Михайло Мудрик стане другим рекордним трансфером в історії лідера АПЛ – шалена інвестиція після жахливого провалу. Інтер втримав перемогу над Аталантою в центральному матчі Серії А – Руслан Маліновський отримав цілий тайм.

Богдан Лєднєв віддав 2 асисти в Угорщині. Вихованець Динамо в Індії забив неймовірний гол ударом з 30-ти метрів і ледь не опинився у епіцентрі бійки. Українець долучився до неймовірного камбеку в чемпіонаті Бельгії.

Європа

Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над Фулхемом у відкритій битві – колишній "диявол" засмутив Тен Хага, але юний герой зробив результат. Мілан у компенсований час вигриз скандальну перемогу над Фіорентиною, скоротивши відставання від Наполі. Ювентус розгромив Лаціо, піднявшись на третю позицію – туринці виграли в шостому поспіль матчі Серії А.