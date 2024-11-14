Збірна України U-19 із синами Шевченка та Суркіса зазнала історичного фіаско. "Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13.11.2024.

Україна

Україна осоромилася у відборі Євро-2025. Під час стартової гри збірної U-19 Суркіс пропустив сухий лист з кутового, син Шевченка і новачок з МЮ не допомогли. Пономаренко забив єдиний гол лише з пенальті – Казахстан U-19 виграв офіційний матч вперше з 2017 року.

Челсі хоче купити ще одного гравця збірної України. Головний тренер – фанат його гри.

"Став чемпіоном, забиває голи, а його не викликають": Коноплянка не розуміє ігнору зірки у збірній України.

Казка Луніна добігає кінця. Українець ризикує не зіграти проти колишньої команди й пропустити матч з Ліверпулем в ЛЧ.

Україна U-17 з двома дублями розтрощила Молдову в першому матчі відбору на жіноче Євро-2025.

Екс-зірка Металіста опинився в клубі 4 дивізіону – йому дали контракт лише на 50 днів.

Довбик пройшов медогляд перед поїздкою в збірну України. Рома хоче вирішувати, чи зіграє він у Лізі націй.

"Кого він тренував?": Коноплянка висміяв екс-тренера збірної України.

Світ

"А ось і кавалерія!": Раньєрі пояснив, чому його покликали очолити Рому. Новий тренер Артема Довбика вже прибув до столиці, отримавши перші овації від тіфозі.

Лунін може позбутися Куртуа – бельгійцеві зроблять пропозицію, від якої неможливо відмовитись.

Грузія – Україна: матч Ліги націй судитиме арбітр, який ухвалив одне з найскандальніших рішень сезону АПЛ.

Жіноча ЛЧ: Реал побив клубний рекорд, Ліон розбив одноклубниць Довбика – оператор ледь зняв гол Ромі з центру поля.

Революційна зміна правил від ФІФА вплине на тренерів і VAR.

Найстарший гравець світу в 57 років продовжив кар'єру, підписавши новий контракт – він розпочне свій 40 сезон.

"Я п'ю щодня": легенда Інтера зробив приголомшливе зізнання – 4-разовий чемпіон Італії перетворився в алкоголіка.