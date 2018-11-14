Головні новини футболу 13 листопада: Реал офіційно призначив Соларі, збірна України готується до Словаччини

Соларі – повноцінний тренер Реала, збірна України продовжує підготовку до Словаччини. "Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 13 листопада.

Збірна України

Національна команда України продовжує підготовку до поєдинку Ліги націй проти Словаччини. "Синьо-жовті" провели відкрите тренування на НСК Олімпійський. Василь Кравець достроково завершив заняття через проблеми зі спиною.

Перед тренуванням наставник збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію, на якій наголосив про важливість поєдинків проти Словаччини та Туреччини. Цікаво, що напередодні національна команда повечеряла у компанії легенди Мілана Паоло Мальдіні.

15 листопада українська делегація вилетить до Братислави, а наступного дня у Трнаві зіграє проти збірної Словаччини заключний для себе матч Ліги націй. До слова, вже стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на поєдинку.

Тренерські призначення

Сантьяго Соларі офіційно став новим головним тренером Реала. Аргентинець підписав контракт до 30 червня 2021 року. Соларі став виконувачем обов'язків головного тренера "вершкових", змінивши Хулена Лопетегі, який був відправлений у відставку після поразки від Барселони. У 4-х матчах під керівництвом Соларі Реал здобув 4 перемоги, що і переконало президента мадридців Флорентіно Переса довірити команду аргентинському спеціалісту.

Екс-тренер Шахтаря Мігел Кардосо очолив Сельту. Раніше Кардосо працював у молодіжній команді "гірників" за часів Луческу, а пізніше входив у тренерський штаб Паулу Фонсеки. Цікаво, що португалець встиг осоромитись вже на дебютній прес-конференції.

Колишній тренер збірної Італії Джамп'єро Вентура, який не вивів команду на ЧС-2018, покинув К'єво, у якому пропрацював лише місяць. Клуб вже знайшов заміну екс-наставнику "Скуадри Адзурри".

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