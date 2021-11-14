ЧС-2022

У Європі відбулися чергові поєдинки 9-го туру відбору. Фінляндія у меншості перемогла Боснію і Герцеговину – Україна отримала найгірший розклад на останній тур. Норвегія сенсаційно втратила очки і віддала Туреччині друге місце. Нідерланди були за крок від чемпіонату світу, але пропустили двічі на останніх хвилинах і тепер зіграють вирішальний матч.

Франція вийшла на Мундіаль, розбивши Казахстан з рахунком 8:0. Кіліан Мбаппе оформив покер, а на матч останнього туру проти Фінляндії чинні чемпіони світу поїдуть вже без турнірної мотивації. Путівку в Катар здобула і збірна Бельгії.

У Південній Америці Аргентина обіграла Уругвай і стала ще на крок ближчою до чемпіонату світу.

Збірна України

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз букмекерів на вирішальний матч відбору до ЧС-2022. "Синьо-жовтих" вважають фаворитом, але не все так просто. Навіть перемоги може виявитися замало – команда Петракова тепер залежить від результату матчу Фінляндії та Франції. Якщо фіни виграють, то фінішують другими. Нічия в Гельсінкі і перемога України змусить рахувати різницю голів, яка поки теж краща у Фінляндії. Якщо "синьо-жовті" не виграють, то не зіграють на чемпіонаті світу.

Україна U-17 здобула першу перемогу у відборі на Євро-2022 – "синьо-жовтим" потрібен подвиг для продовження боротьби.

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