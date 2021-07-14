Євро-2020

УЄФА оприлюднив символічну збірну турніру, а також відреагував на свавілля англійських фанатів після фіналу Євро-2020.

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі. Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля.

Шедевр Ярмоленка претендує на звання найкращого гола Євро-2020. Італія та Аргентина можуть розіграти Суперкубок світу – УЄФА отримав сенсаційну пропозицію.

Україна

Закарпатський Минай отримав трансферний бан від ФІФА, але планує уникнути обмежень у поточне вікно переходів.

Президент Олімпіка Гельзін розкрив майбутнє клубу після зняття з УПЛ. Євген Селезньов остаточно перейде в Минай за однієї умови.

Інші топ-події

"Рауль та Касільяс – два найбільші шахраї в історії Реала": мережу підірвав таємний запис Флорентіно Переса. Функціонер зробив офіційну заяву щодо появи провокативного аудіо.

Шахтар Григорчука програв Лудогорцю з Пластуном, Ференцварош українців взяв Косово, Вернидуб досягнув успіху. Італійська Рома офіційно підсилилась голкіпером збірної Португалії Патрісіу.