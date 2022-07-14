Головні новини футболу 13 липня: Ярмоленко пішов до Реброва, Ман Сіті продав Стерлінга, Шахтар закрив клубний канал
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 липня.
Трансфери
Андрій Ярмоленко офіційно приєднався до команди Реброва на Близькому Сході. Українець прокоментував свій трансфер в Аль-Айн. Ярмола назвав головні цілі після возз'єднання з Ребровим. Микола Матвієнко стає ближчим до Аякса, але в боротьбу за українського захисника несподівано втрутився Арсенал.
Манчестер Сіті офіційно продав Стерлінга в Челсі. Лондонський клуб також близький до вибухового трансферу Кулібалі. Барселона остаточно домовилась про перехід Рафіньї. Роналду почув принизливий вердикт від 3 грандів Європи.
Україна
СК Дніпро-1 обрав нову клубну політику та відмовиться від гравців Динамо та Шахтаря. Дніпровський клуб сплатить мільйон доларів за прихід Кучера та врятує так Металіст. Харків'яни оголосили про кадрову революцію: новий тренер, доля гравців та робота для Кобіна.
Шахтар сьогодні оголосить ім'я нового тренера. "Гірники" офіційно закрили клубний телеканал. Зоря назвала стадіон, на якому проводитиме домашні матчі в єврокубках. З'явилася інформація, хто показуватиме матчі УПЛ 2022/23.
Інші новини
Руслан Маліновський відзначився дублем та асистом у другому поспіль матчі за Аталанту. Віталій Миколенко забив ефектний гол на тренуванні Евертона у США. Фенербахче офіційно розірвав контракт із вередливим Озілом перед Динамо. Українець з Пюніком створив сенсацію у Лізі чемпіонів.