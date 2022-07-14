Трансфери

Андрій Ярмоленко офіційно приєднався до команди Реброва на Близькому Сході. Українець прокоментував свій трансфер в Аль-Айн. Ярмола назвав головні цілі після возз'єднання з Ребровим. Микола Матвієнко стає ближчим до Аякса, але в боротьбу за українського захисника несподівано втрутився Арсенал.

Манчестер Сіті офіційно продав Стерлінга в Челсі. Лондонський клуб також близький до вибухового трансферу Кулібалі. Барселона остаточно домовилась про перехід Рафіньї. Роналду почув принизливий вердикт від 3 грандів Європи.

Україна

СК Дніпро-1 обрав нову клубну політику та відмовиться від гравців Динамо та Шахтаря. Дніпровський клуб сплатить мільйон доларів за прихід Кучера та врятує так Металіст. Харків'яни оголосили про кадрову революцію: новий тренер, доля гравців та робота для Кобіна.

Шахтар сьогодні оголосить ім'я нового тренера. "Гірники" офіційно закрили клубний телеканал. Зоря назвала стадіон, на якому проводитиме домашні матчі в єврокубках. З'явилася інформація, хто показуватиме матчі УПЛ 2022/23.

Інші новини

Руслан Маліновський відзначився дублем та асистом у другому поспіль матчі за Аталанту. Віталій Миколенко забив ефектний гол на тренуванні Евертона у США. Фенербахче офіційно розірвав контракт із вередливим Озілом перед Динамо. Українець з Пюніком створив сенсацію у Лізі чемпіонів.