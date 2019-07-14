Головні новини футболу 13 липня: Динамо зіграло останній спаринг на зборах, Маліновський за крок від Аталанти

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 липня.

Україна

Динамо зіграло внічию з Брентфордом на австрійських зборах. Обидві команди так і не змогли вразити ворота суперника. Ближчими до цього були англійці, проте Георгій Бущан парирував пенальті вже в дебюті поєдинку.

Цей контрольний матч став для Динамо останнім в Австрії – кияни скасували спаринг проти Шваца через несприятливі погодні умови та посередній стан газону. Цікаво, що лідер команди Віктор Циганков так і не зіграв на зборах жодної хвилини.

Олександр Зінченко вирушить у Китай у складі Манчестер Сіті – українець потрапив у список з 26-ти виконавців. Цікаво, що в Азії "містяни" зіграють проти Вест Хема, у складі якого присутній Андрій Ярмоленко.

Роман Яремчук знову забив – цього разу форвард збірної України відзначився дублем в контрольному матчі, а загалом настріляв вже 5 голів у передсезонній підготовці.

Трансфери

Аталанта узгодила трансфер Маліновського. Генк отримає за хавбека збірної України майже 14 млн євро, а сам Руслан повинен найближчим часом прибути в Італію на медобстеження.

Антуан Грізманн прибув у розташування Барселони. На неділю заплановане офіційне представлення чемпіона світу-2018. До слова, каталонці за останні 5 років витратили на підписання новачків більше мільярда євро.

"Футбол 24" проаналізував, як змінились склади європейських грандів у поточне трансферне вікно – того ж Зінченка очікує непросте випробування.

Світ

Андрій Лунін у складі Реала готується до сезону в Канаді – українець вже потоваришував з конкурентом за місце у складі.

Наставник Болоньї Сініша Міхайловіч хворий на лейкемію. Про це заявив сам серб на спеціальній прес-конференції. Втім, клуб планує зберегти тренера та сподівається на його одужання.

У Зінедіна Зідана помер брат. Саме з цієї причини наставник мадридців залишив табір команди та тимчасово повернувся у Європу.