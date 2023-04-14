Україна

Динамо не змогло здолати Рух у грубій битві лідерів юнацької УПЛ – кияни ризикують пропустити Шахтар.

Збірна України ризикує вилетіти з відбору на Євро-2024 через Росію та Білорусь – з'явився текст відповідного документа Кабміну.

Грубіян з Полісся отримав 6 місяців дискваліфікації за поштовх у спину арбітрині. Раніше гравець залишився без клубу, адже Полісся розірвало з ним контракт.

Титулований клуб Англії підтвердив перехід українського форварда – відомі деталі угоди.

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х.

Єврокубки

Відбулися перші чвертьфінали Ліги Європи і Ліги конференцій. Рома програла кривднику Шахтаря, не забивши пенальті. Ювентус втримав перемогу над Спортінгом, але португальці зберігають хороші шанси на півфінал.

Байєр несподівано спіткнувся вдома, а Манчестер Юнайтед відпустив Севілью – "червоні дияволи" вели 2:0, але забили двічі у свої ворота на останніх хвилинах.

Інші головні події

Подвійне покарання: Баварія повідомила рішення щодо Мане, який вдарив Сане після матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Хамес несподівано залишився без клубу посеред сезону. Колишня зірка Реала розірвав контракт з Олімпіакосом.

Кріштіану Роналду таки досяг свого – Аль-Наср звільнив головного тренера і призначив тимчасового наступника.