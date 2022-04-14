Ліга чемпіонів

Визначилися півфінальні пари турніру. Роман Яремчук забив Ліверпулю і на мажорній ноті прощається з Лігою чемпіонів. Клопп втратив перемогу над Бенфікою, але запасу вистачило, щоб пройти далі.

Манчестер Сіті вистраждав нічию з Атлетіко, прорвавшись у півфінал Ліги чемпіонів. Олександр Зінченко став героєм навіть у запасі – українець сміливо поліз на двох суперників, заступившись за Фодена.

Трансфери Шахтаря

Шахтар офіційно відпустив Алана Патріка в Бразилію. "Гірники" узгодили трансфер Манора Соломона в Англію. З'явилися подробиці: трансфер за 7,5 млн і контракт на 5 років. Палкін пролив світло на майбутнє Ярослава Ракицького в Шахтарі. Донецький клуб пояснив зупинку виплати зарплат і готовність "роздати" усіх своїх футболістів. Шахтар підтвердив інтерес багатьох клубів до Роберто Де Дзербі, але позиція італійця незмінна.

Україна

Збірна України може зустрітися з чемпіонами світу і давніми знайомими – УАФ домовляється про спаринги перед відбором чемпіонату світу. УПЛ має два варіанти завершення, а представник назвав важливу умову щодо догравання першості. Втеча Суркісів, проросійські заяви Луческу і друг Кадирова у керівництві Динамо: ультрас киян озвучили низку претензій.