Головні новини футболу 13 квітня: Шахтар і Динамо здобули перемоги, Барселона не змогла обіграти аутсайдера

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 квітня.

Україна

Динамо перемогло Маріуполь в матчі 24-го туру УПЛ. Єдиний гол в активі Віктора Циганкова, а гольову передачу віддав Віталій Миколенко. У складі Динамо Денис Попов дебютував у основному складі, а Євген Ісаєнко та Георгій Цітаішвілі вийшли на заміну в другому таймі.

Шахтар розгромив Зорю та зберіг відрив від Динамо у 7 очок. Бразилець Тете дебютував в УПЛ та заробив пенальті, а голи забивали Коваленко, Кайоде та Майкон.

В заключному матчі першої шістки Олександрія на виїзді перемогла Львів. Господарі догравали матч удев'ятьох.

Збірна України у травні планує провести контрольний матч проти команди Першої ліги.

Українці за кордоном

Євген Коноплянка не перейде в Бешикташ – президент клубу наклав вето на підписання українця. Роман Зозуля судитиметься з політиком, який назвав форварда неонацистом.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін щасливий в Леганесі, повідомив іспанський журналіст. "У нього є голова на плечах", – таку характеристику отримав воротар.

Євген Буднік забив черговий гол в Естонії та залишається найкращим бомбардиром чемпіонату. Ференцварош та Халадаш з українцями також перемогли своїх суперників у матчах чемпіонату Угорщини. А от Гент з українцями зазнав чергової поразки та ще й пропустив курйозний гол.

Інші головні події

Барселона втратила очки в матчі проти аутсайдера чемпіонату Уески. Каталонці, граючи не в оптимальному складі, так і не зуміли вразити ворота суперника – нічия 0:0.

Ювентус сенсаційно програв СПАЛу та не зміг достроково стати чемпіоном Італії, а Мілан здолав Лаціо в битві за Лігу чемпіонів.

В Англії Манчестер Юнайтед обіграв Вест Хем завдяки двом пенальті, а в Німеччині Борусія Д здобула перемогу над Майнцом та вийшла у лідери чемпіонату.