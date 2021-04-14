Україна і наші за кордоном

Головний тренер Легії наїхав на форварда Динамо Назарія Русина, який відмовляється грати за дубль польського клубу. Натомість Швед виявився не по кишені Мехелену – бельгійці спробують знайти компроміс з "буремним" Селтіком.

Нападник збірної України та СК Дніпро-1 Артем Довбик зацікавив обидва наші гранди, а також іменитих європейців.

Динамо не розглядає повернення Ярмоленка, хавбек збірної України мав інші варіанти.

Наші за кордоном: Маліновський знову з двома асистами і рекордом, Безус затьмарив Яремчука, дубль кандидата в збірну.

Ліга чемпіонів

ПСЖ пробився до півфіналу Ліги чемпіонів попри мінімальну поразку від Баварії. Челсі поступився Порту з шаленим голом бісіклетою, та все ж вийшов до 1/2 фіналу.

Ліверпуль спробує створити чергове диво, цього разу – проти мадридського Реала. “Футбол 24” дізнався котирування букмекерів.

Зінченко став одним з найгостріших гравців АПЛ після зміни позиції – Гвардіола готує новий сюрприз на чвертьфінал ЛЧ.

Світ

Перес автоматично переобраний президентом Реала – Лунін і компанія у полоні нових цілей суперменеджера.

Атлетіко готовий позбутися 5 гравців – відомий "чорний список" Сімеоне.

Борусія М оголосила про призначення нового тренера з рекордною компенсацією.