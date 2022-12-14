"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 грудня. Аргентина розбила Хорватію і пробилася у фінал катарського Мундіалю. Україна ризикує залишитися без участі в міжнародних турнірах.

Мессі знову забив і віддав гольовий пас – четвертий матч ЧС-2022, в якому Лео став найкращим гравцем

ЧС-2022

Аргентина – Хорватія: Мессі творить унікальну історію. Пастка для хорватів спрацювала, Лео кидає виклик Мбаппе, переганяючи француза за результативними діями. Інший герой півфіналу ЧС-2022 якихось 3 роки тому по суті починав з українцями на золотому для команди Петракова Мундіалі U-20, а потім перейшов у Манчестер Сіті, щоб зараз стати першим після Пеле з 1958-го і боротися за звання найкращого бомбардира головного турніру на рівні збірних.

Казка про мільйони та Rolls-Royce – офіційна заява про "золоті" бонуси Саудівської Аравії за перемогу над Аргентиною. Після провазу збірної Бразилії у чвертьфіналі з хорватами Тіте отримав 5 пропозицій, однак на всі відповів відмовою.

Британський топ-представник ЗМІ помер у Катарі. Це вже третя смерть журналіста на ЧС-2022. Через 5 тижнів Роджер Пірс планував вийти на пенсію.

Україна

Динамо "таємно" позбулося двох легіонерів. Свого часу за них віддали чималі гроші.

Петраков залишиться тренером збірної України після призначення Реброва. Доведеться, щоправда, піти на пониження у молодіжку.

Україну можуть виключити з єврокубків і відбору на Євро-2024. Інсайдери повідомляють, що УЄФА став на бік Павелка у ситуації з можливою зміною футбольної влади.

Реал визначився із долею Луніна – фінальне рішення за українцем, але в Андрія мало шансів провести наступний сезон у Мадриді.

Тимощук і 55 росіян – Верховна Рада ухвалила санкції за підтримку війни окупантів проти Україні.

Андрій Шевченко

Шевченко у збірній Польщі: представники тренера провели перемовини щодо призначення українця. Українського тренера можуть сватати на цю посаду ще якийсь час. Водночас президент Польського футбольного союзу також стежить за екс-наставником Леха Б'єліцою.

Шевченко запросив до своєї команди суддю, який оскандалився через українську та іншу мову, – журналіст розповів не дуже приємні подробиці.