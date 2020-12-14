Руслан Маліновський забив перший гол у сезоні / УЄФА

Україна

13-й тур УПЛ завершився двома матчами. Зоря обіграла Олександрію та піднялася в топ-4, а Десна розібралася з Маріуполем. А от поєдинок Інгулець – Шахтар був скасований, долю гри вирішить КДК УАФ. Делегат матчу не дозволив проведення зустрічі через незадовільний стан газону в Кропивницькому.

Київське Динамо вже пішло у відпустку після матчу проти Колоса, за підсумками якого кияни стали "зимовим чемпіоном" України. Ігор Суркіс підбив підсумки виступів Динамо у Лізі чемпіонів – президент вказав на головний недолік киян.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський забив перший гол у сезоні. Півзахисник збірної України класно виконав штрафний удар у поєдинку Аталанта – Фіорентина, а його команда розгромила суперника з рахунком 3:0. Саме Маліновський став найкращим гравцем матчу за версією деяких статистичних порталів.

Роман Яремчук відзначився переможним м'ячем за Гент – "буйволи" виграли вперше під керівництвом нового тренера. Для українського нападника це вже 10 гол у сезоні.

Олександр Зінченко може перейти у Вулверхемптон. Англійський клуб готовий відновити перемовини щодо українця вже у зимове трансферне вікно.

Нападник молодіжної збірної України дебютував за Нюрнберг у Другій Бундеслізі, а Юрій Яковенко забив гол у Данії.

Світ

Ліверпуль і Тоттенхем втратили очки в 12 турі АПЛ – команда Моурінью продовжує лідирувати. Борусія Д офіційно попрощалася з Люсьєном Фавром після ганебної поразки від Штутгарта (1:5). До кінця сезону команду очолюватиме асистент швейцарця.

У роздягальні Барселони завівся ''пацюк'' – його відсторонили від матчів. Наставник "синьо-гранатових" Рональд Куман привселюдно звинуватив гравця у розповсюдженні інформації з розташування команди. Втім, це не завадило Барсі обіграти Леванте.

Мілан врятувався від поразки та продовжує лідирувати в чемпіонаті Італії, а Ювентус завдяки дублю Роналду переміг Парму. ПСЖ програв Ліону, а Неймар отримав чергову травму.