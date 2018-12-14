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ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ ЛІГА ЄВРОПИ СПОРТІНГ ЛІСАБОН - ВОРСКЛА

Головні новини футболу 13 грудня: Динамо та Ворскла зазнали поразок у Лізі Європи, Мілан вилетів з єврокубків

07:00 5 Читать на русском
Головні новини футболу 13 грудня: Динамо та Ворскла зазнали поразок у Лізі Європи, Мілан вилетів з єврокубків
Динамо програло Яблонцю

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин футболу за 13 грудня.

Динамо та Ворскла програли заключні матчі Ліги Європи

Українські команди невдало завершили 2018 рік, програвши свої останні поєдинки. Динамо у Києві поступилось Яблонцю, пропустивши дебютний гол вже в дебюті гри – відео гола та огляд матчу. Попри невдачу Динамо вийшло у плей-офф Ліги Європи з першого місця в групі. Олександр Хацкевич після матчу прокоментував поразку своєї команди.

Ворскла теж не змогла порадувати своїх вболівальників. Полтавці розгромно програли Спортінгу та припинили виступи в Лізі Європи. Команда Василя Сачка пропустила тричі ще до перерви, а в другому таймі рахунок не змінився. Ворскла завершила груповий турнір Ліги Європи на 3 місці у квартеті.

Ліга Європи

В інших матчах Ліги Європи Славія перемогла Зеніт – обидві команди вийшли у плей-офф. Мілан програв Олімпіакосу та завершив виступи у єврокубках.

Генк переміг Сарпсборг та вийшов у плей-офф, а українець Руслан Маліновський віддав гольовий пас вже через 2 хвилини після виходу на заміну. ПАОК Євгена Шахова та Євгена Хачеріді програв БАТЕ та вилетів з Ліги Європи.

За підсумками дня визначились всі учасники 1/16 фіналу Ліги Європи.

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