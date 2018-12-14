Головні новини футболу 13 грудня: Динамо та Ворскла зазнали поразок у Лізі Європи, Мілан вилетів з єврокубків

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин футболу за 13 грудня.

Динамо та Ворскла програли заключні матчі Ліги Європи

Українські команди невдало завершили 2018 рік, програвши свої останні поєдинки. Динамо у Києві поступилось Яблонцю, пропустивши дебютний гол вже в дебюті гри – відео гола та огляд матчу. Попри невдачу Динамо вийшло у плей-офф Ліги Європи з першого місця в групі. Олександр Хацкевич після матчу прокоментував поразку своєї команди.

Ворскла теж не змогла порадувати своїх вболівальників. Полтавці розгромно програли Спортінгу та припинили виступи в Лізі Європи. Команда Василя Сачка пропустила тричі ще до перерви, а в другому таймі рахунок не змінився. Ворскла завершила груповий турнір Ліги Європи на 3 місці у квартеті.

Ліга Європи

В інших матчах Ліги Європи Славія перемогла Зеніт – обидві команди вийшли у плей-офф. Мілан програв Олімпіакосу та завершив виступи у єврокубках.

Генк переміг Сарпсборг та вийшов у плей-офф, а українець Руслан Маліновський віддав гольовий пас вже через 2 хвилини після виходу на заміну. ПАОК Євгена Шахова та Євгена Хачеріді програв БАТЕ та вилетів з Ліги Європи.

За підсумками дня визначились всі учасники 1/16 фіналу Ліги Європи.

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