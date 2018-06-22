Головні новини футболу 13 червня: Збірна Іспанії змінила тренера, Шахтар активно шукає форварда

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 червня.

Збірна Іспанії

Хулен Лопетегі звільнений з посади головного тренера збірної Іспанії через призначення в мадридський Реал. Колишній оборонець мадридських "вершкових" і національної команди Фернандо Єрро очолив збірну Іспанії. Звільнення керманича "Фурії рохи" вже прокоментував капітан збірної Серхіо Рамос. Також звільнення несе ризики для мадридського Реала: він ризикує стати найбільш ненависним клубом Іспанії після ЧС-2018.

Трансфери Шахтаря

Донецький Шахтар після втрати Факундо Феррейри перебуває в активному пошуку форварда. Зокрема, "гірники" цікавляться Фернандо Педро, який грає за Палмейрас. Також ЗМІ повідомляють, що нападник Динамо Дьємерсі Мбокані може стати гравцем Шахтаря.

Крім цього, збираються донеччани підсилювати й інші лінії. Кіпер львівських Карпат Олексій Шевченко зацікавив Шахтар і може стати підміною Андрію Пятову.

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