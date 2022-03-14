Україна

Футболісти Миная будуть тренуватися на базі Ювентуса. Юні гравці вже евакуйовані з України.

Андрій Павелко залишається в Україні, хоча раніше з'являлися чутки про від'їзд президента УАФ.

"Ну не вмію я втікати": легендарний бомбардир Карпат і Миколаєва не боїться наступу орди, хоча припускає ракетні удари.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко забив ефектний гол після півтора року мовчання в АПЛ – українець заплакав, а трибуни вибухнули овацією. Саме лідер збірної України став гравцем матчу.

Віталій Миколенко вперше за 2 місяці вийшов у стартовому складі на матч Прем'єр-ліги. Екс-динамівець створив супермомент, але Евертон знову програв і ризикує вилетіти з еліти.

Руслан Маліновський провів слабкий матч проти Дженоа. Аталанта втратила очки, погіршивши шанси фінішувати в топ-4.

Світ

Масова перебудова у ПСЖ. Клуб влітку втратить президента, спортдира, тренера та головну зірку.

Челсі дотиснув Ньюкасл, Барселона розбила суперника, Інтер та Рома врятувалися від поразок на останніх секундах гри.