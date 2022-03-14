Головні новини футболу 13 березня: Ярмоленко забив і став героєм, невдачі Миколенка з Маліновським
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 березня.
Україна
Футболісти Миная будуть тренуватися на базі Ювентуса. Юні гравці вже евакуйовані з України.
Андрій Павелко залишається в Україні, хоча раніше з'являлися чутки про від'їзд президента УАФ.
"Ну не вмію я втікати": легендарний бомбардир Карпат і Миколаєва не боїться наступу орди, хоча припускає ракетні удари.
Наші за кордоном
Андрій Ярмоленко забив ефектний гол після півтора року мовчання в АПЛ – українець заплакав, а трибуни вибухнули овацією. Саме лідер збірної України став гравцем матчу.
Віталій Миколенко вперше за 2 місяці вийшов у стартовому складі на матч Прем'єр-ліги. Екс-динамівець створив супермомент, але Евертон знову програв і ризикує вилетіти з еліти.
Руслан Маліновський провів слабкий матч проти Дженоа. Аталанта втратила очки, погіршивши шанси фінішувати в топ-4.
Світ
Масова перебудова у ПСЖ. Клуб влітку втратить президента, спортдира, тренера та головну зірку.
Челсі дотиснув Ньюкасл, Барселона розбила суперника, Інтер та Рома врятувалися від поразок на останніх секундах гри.