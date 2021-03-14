Україна

Стартував 18 тур УПЛ. Інгулець мінімально здолав Минай, здобувши другу звитягу в УПЛ і перервавши безвиграшну серію. СК Дніпро-1 у меншості втримав перемогу над Ворсклою – полтавці зазнали першої поразки у 2021 році.

Сьогодні відбудуться ще 4 матчі чемпіонату України. Динамо поїхало в гості до Зорі, а Шахтар приймає Десну. Анонси поєдинків незабаром з'являться на сайті.

Рінат Ахметов закріпив лідерство у списку найбагатших українців – президента Шахтаря наздоганяє ще один власник клубу УПЛ. Арбітри УПЛ можуть обговорювати матчі в ефірі – Лучано Лучі зацікавила така ідея. Зоря може підписати молодшого брата Шахаба.

Європа

Реал завдяки дублю Бензема оформив ефектний камбек проти Ельче та обійшов у таблиці Барселону. А от Атлетіко продовжує втрачати свій гандикап – хлопці Дієго Сімеоне не зуміли обіграти Хетафе.

Баварія здолала Вердер і закріпилась на вершині Бундесліги. Борусія Д впоралася з Гертою в матчі з епічним фейлом голкіпера та звірячим фолом проти Ройса. Вольфсбург п'ятьма голами вказав Шальке на його місце.

Ман Сіті легко розгромив Фулхем: Менді залишив Зінченка в запасі, а Агуеро забив вперше за 417 днів. Челсі розписав нічию з Лідсом і подарував Томасу Тухелю нудний рекорд. Шеффілд Юнайтед офіційно розірвав контракт з тренером, який провів у клубі 5 років.

Інші новини

Мхітарян пропустить матч-відповідь Ліги Європи проти Шахтаря. Вільяреал втратив ключового захисника на другий поєдинок з Динамо.

Паулу Фонсека може очолити Спартак – тренер вимагає солідну зарплатню. Наполі та Ювентус ще раз перенесли матч – Рома, яка через виїзд в Україну може залишитися без ЛЧ, протестує.

Ювентус може позбутися Дибали разом з Роналду – аргентинця сватають на місце Мессі в Барселоні. Каталонці готуються до масового розпродажу заради Холанда – відомий список "жертв".