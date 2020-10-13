Україна – Іспанія

"Синьо-жовті" перебувають на завершальній стадії підготовки до важкої дуелі проти Іспанії в рамках 4-го туру Ліги націй. Як відомо, поєдинок у Мадриді завершився розгромною поразкою підопічних Шевченка з рахунком 0:4. Головний тренер "Фурії Рохи" Луїс Енріке вважає, що для повторної перемоги його команді доведеться докласти чимало зусиль.

Натомість Андрій Шевченко також віддав належне супернику та назвав фактори, які можуть допомогти нашій збірній досягти позитивного результату проти гранда європейського футболу. Як відомо, у "синьо-жовтих" є чимало втрат – останньою став дискваліфікований Руслан Маліновський, який вже залишив розташування збірної та повернувся до Італії.

Асистент Андрія Шевченка пригадав скандал за своєї участі на ЧС-1994.

"Футбол 24" з'ясував думку букмекерів щодо фаворита поєдинку Україна – Іспанія.

Україна

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Матч Динамо – Ювентус може пройти без глядачів. Київ увійшов до помаранчевої карантинної зони, а в таких умовах присутність вболівальників забороняється. Як зазначив журналіст Ігор Циганик, остаточне рішення з цього питання очікується найближчим часом. Поєдинок, до слова, пройде вже 20 жовтня, а київський клуб вже розпочав продаж квитків на гру.

Скаути Мілана переглядали Віталія Миколенка під час матчів проти Франції та Німеччини. Іншого українця – Євгена Коноплянку – сватають до лав чемпіона Туреччини. Шахтар начебто готовий поновити перемовини вже взимку.

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