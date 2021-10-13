Головні новини футболу 12 жовтня: Україна втратила перемогу над Боснією, новий учасник ЧС-2022, піжонство молодіжки
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 жовтня.
Збірна України
Головна команда країни втратила перемогу над Боснією і Герцеговиною – перша така невдача у Львові залишає на 2 місці відбору ЧС-2022. Україна сильно розпочала матч – Ярмоленка забив і ще на крок наблизився до рекорду Шевченка. Але в другому таймі наша збірна підсіла та заслужено пропустила у відповідь.
Олександр Петраков вказав на ключові помилки у матчі з Боснією, а також проаналізував нічию за гарячими слідами. Ярмоленко зазначив, що збірна не награла на перемогу, а Степаненко озвучив великі претензії до Арени Львів. Фінляндія в іншому матчі групи здолала Казахстан і ускладнила життя збірній України.
Україна
Молодіжна збірна України здобула перемогу над Фарерськими островами – піжонство та марнотратство завадили влаштувати розгром. Наші юнаки зганьбились під час розіграшу пенальті.
Євро-2022 U-19: Україна на характері з 1 місця йде далі – результативний Ярмолюк, яскраві гравці Динамо та Шахтаря.
Марлос отримав пропозицію від Шахтаря щодо нового контракту, але роздумує над завершенням кар'єри в грудні. Зоря визначилась щодо майбутнього Сайядманеша.
ЧС-2022
Данія другою після Німеччини пробилась на Мундіаль, Соломон оформив асист за Ізраїль, скандал у битві Албанії та Польщі. Роналду оформив хет-трик проти Люксембурга, Швеція обіграла Грецію та обійшла Іспанію, а Швейцарія нав'язує боротьбу Італії. Збірні отримають сенсаційно мало часу на підготовку до чемпіонату світу-2022.