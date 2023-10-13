Головні новини футболу 12 жовтня: молодіжка влаштувала розгром, Петраков провалився, скандал у збірній Італії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 жовтня.
Євро-2024
Продовжується відбір на чемпіонат Європи. Петраков зазнав сенсаційного фіаско – Вірменія поступилася Латвії, граючи в більшості. Іспанія впевнено перемогла Шотландію, тому скотти втратили шанс достроково кваліфікуватись на турнір. Холанд оформив дубль, Туреччина переграла Хорватію, а Албанія розбила Чехію.
Україна
Україна U-21 легко розгромила Люксембург U-21 і бодай тимчасово очолила групу відбору на Євро-2025. Збірна України U-19 переграла однолітків з В'єтнаму – порушник з Динамо оформив дубль.
Зоря перемогла ФСК Маріуполь у Кубку України, після чого визначились усі учасники 1/4 фіналу. Маліновський та Коваленко суттєво втратили у ціні за версією Transfermarkt.
Світ
Роналду засудили до 99 ударів батогом. Зіркові футболісти хочуть втекти з Саудівської Аравії. Манчестер Сіті готує Гвардіолі новий контракт. Реал веде перемовини з Зіданом.
Двох гравців збірної Італії підозрюють у нелегальних ставках на результати матчів. Їх вже виключили зі складу та відправили додому.