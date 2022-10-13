Ліга чемпіонів

Визначилися нові учасники плей-офф Ліги чемпіонів. До Реала та Манчестер Сіті в 1/8 фіналу приєдналися Баварія, Наполі та сенсаційний Брюгге. Партнери Яремчука та Соболя стримали Атлетіко, залишившись єдиною командою без пропущених голів.

Барселона вирвала нічию з Інтером у перестрілці з 6 голами. Лєвандовскі й тер Штеген врятували "кулес" від завчасного вильоту з Ліги чемпіонів. Ліверпуль розніс Рейнджерс з блискавичним хет-триком Салаха за 6 хвилин, що є рекордом ЛЧ.

Шахтар – Динамо

Львівська обласна військова адміністрація попередньо дала дозвіл провести центральний матч 7 туру УПЛ. Динамо запропонувало Шахтарю три варіанти. Мірча Луческу хоче зіграти Класичне за кордоном, але "гірники" категорично відмовляються.

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