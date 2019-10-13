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Головні новини футболу 12 жовтня: Італія вийшла на Євро-2020, збірні України та Португалії прибули до Києва

07:00 270 Читать на русском
Головні новини футболу 12 жовтня: Італія вийшла на Євро-2020, збірні України та Португалії прибули до Києва
Головні новини футболу 12 жовтня: Італія вийшла на Євро-2020, збірні України та Португалії прибули до Києва

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 жовтня.

Україна смакує перемогу над Литвою

Результат не лише на табло – підопічні Шевченка заслуговують на "співи, стрибки та сміх"

Україна – Литва: Маліновському немає рівних, рішення Шевченка себе виправдали – оцінки збірній за впевнену перемогу

"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній України

Гравців Динамо Київ – 0, гравців Динамо Бухарест – 1: "шахтарівські серця" в огляді соцмереж після матчу Україна – Литва

Кваліфікація на Євро-2020

Італія гарантувала собі вихід із групи, Швеція знищила Мальту

Норвегія на останній хвилині вирвала нічию в матчі проти Іспанії

Україна – Португалія: "жовто-сині" прибули до Києва на матч відбору до Євро-2020

Інші події

Раньєрі офіційно очолив Сампдорію

Шевченко змінив систему бонусів у збірній України

blog_ava
Норвегія – Іспанія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
07:30
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